Не футболом единым: Петербург готов принять ЧМ по волейболу в 2022 году

Санкт-Петербург, , 09:37 — REGNUM Санкт-Петербург хочет и может принять чемпионат мира по волейболу среди мужских команд в 2022 году. Для этого в городе есть материальные и организационные возможности, заявляют в Смольном.

Вице-губернатор Петербурга Владимир Кириллов рассказал о готовности города к тому, чтобы стать принимающей стороной чемпионата, на заседании Межведомственной комиссии по организации и проведению на территории РФ международных спортивных соревнований.

От имени исполняющего обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова его заместитель сообщил, что в последние годы в городе «была создана современная городская инфраструктура, полностью соответствующая мировым стандартам», а в ходе проведения недавнего чемпионата мира по футболу и других крупных соревнований получен «бесценный опыт организации операционной деятельности по обеспечению комфортных и безопасных условий пребывания в нашем городе всех категорий участников и гостей мероприятий».

Для волейбольного чемпионата в Санкт-Петербурге есть три современных спортивных объекта: «Ледовый дворец» (вместимость 12 300 зрителей), СК «Юбилейный» (вместимость 6400 человек) и КСК «Сибур-Арена» (вместимость 7100 человек).

А в Академии Платонова созданы все необходимые условия для обеспечение полного цикла тренировок, сборов и реабилитационных процедур волейболистов.

Международная федерация волейбола рассмотрит заявки стран-претендентов на право проведения мужского чемпионата мира до конца ноября. Соревнования планируется провести в 5−7 утвержденных федерацией городах-организаторах в период с 21 августа по 11 сентября 2022 года.

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Напомним, что в 2020 году Санкт-Петербург — единственный из российских городов — примет несколько матчей чемпионата Европы по футболу (Евро-2020), а 2023 году в городе на Неве состоится чемпионат мира по хоккею с шайбой.