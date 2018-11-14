«Хьюстон» нанёс «Денверу» четвёртое поражение подряд

Денвер, США, , 09:08 — REGNUM «Хьюстон Рокетс» одержал победу над «Денвер Наггетс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 109:99.

Самым результативным игроком матча стал центровой «Хьюстона» Клинт Капела, который набрал 24 очка.

В составе «Денвера» наибольшую результативность показал защитник Монте Моррис, который набрал 19 очков.

Отметим, что это поражение стало для «Денвера» четвёртым подряд. Команда занимает пятое место в турнирной таблице НБА.

«Денвер Наггетс» (Денвер) — «Хьюстон Рокетс» (Хьюстон) — 99:109 (30:27, 25:27, 21:32, 23:23).

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