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Контракт Черевченко с «Арсеналом» рассчитан до конца сезона 2018/19

Спорт

Черевченко возглавил «Арсенал», заменив Олега Кононова

Тула, 14 ноября 2018, 08:49 — REGNUM  Тульский «Арсенал» подписал контракт с новым главным тренером Игорем Черевченко до конца сезона 2018/19. Об этом сообщает «Чемпионат».

Первый матч под руководством Черевченко «Арсенал» проведёт на выезде с «Краснодаром». Матч пройдёт 25 ноября в рамках 15-го тура чемпионата России.

Напомним, 13 ноября Черевченко возглавил «Арсенал», заменив Олега Кононова, который ушёл в московский «Спартак».

На сегодняшний день «Арсенал» занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В активе команды 17 очков.

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