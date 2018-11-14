Контракт Черевченко с «Арсеналом» рассчитан до конца сезона 2018/19

Тула, , 08:49 — REGNUM Тульский «Арсенал» подписал контракт с новым главным тренером Игорем Черевченко до конца сезона 2018/19. Об этом сообщает «Чемпионат».

Первый матч под руководством Черевченко «Арсенал» проведёт на выезде с «Краснодаром». Матч пройдёт 25 ноября в рамках 15-го тура чемпионата России.

Напомним, 13 ноября Черевченко возглавил «Арсенал», заменив Олега Кононова, который ушёл в московский «Спартак».

На сегодняшний день «Арсенал» занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В активе команды 17 очков.

Читайте ранее в этом сюжете: Назначен новый главный тренер тульского «Арсенала»