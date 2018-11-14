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Передача Малкина не помогла «Питтсбургу» в матче с «Нью-Джерси»

Спорт

Встреча завершилась со счётом 4:2

Ньюарк, США, 14 ноября 2018, 08:29 — REGNUM  «Нью-Джерси Дэвилз» одержал победу над «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:2.

В составе «Нью-Джерси» дубль оформил нападающий Тейлор Холл, также точными бросками отметились нападающие Трэвис Зейджак и Деймон Сиверсон.

В составе «Питтсбург» отличились Фил Кессел и Джейк Гюнцель. Российский нападающий Евгений Малкин отметился результативной передачей.

На сегодняшний день «Нью-Джерси» занимает 29-е место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 15 очков в 16 матчах. «Питтсбург» идёт на 24-м месте, в активе команды 17 очков в 16 играх.

«Нью-Джерси Дэвилз» (Ньюарк) — «Питтсбург Пингвинз» (Питтсбург) — 4:2 (1:1, 1:0, 2:1).

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