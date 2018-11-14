Среда, 14 Ноября 2018 года
09:05:20 МСК

«Баффало» одержал победу над «Тампой» в матче НХЛ

Спорт

Встреча завершилась со счётом 2:1

«Баффало» одержал победу над «Тампой» в матче НХЛ
Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР
Хоккей

Баффало, США, 14 ноября 2018, 08:14 — REGNUM  «Баффало Сэйбрз» одержал победу над «Тампа Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 2:1.

В составе «Баффало» точными бросками отметились нападающие Джефф Скиннер и Кайл Окпосо. «Тампа» ответила заброшенной шайбой Энтони Чирелли.

На сегодняшний день «Баффало» занимает седьмое место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 22 очка в 18 матчах. «Тампа» идёт на втором месте, в активе команды 25 очков в 18 играх.

«Баффало Сэйбрз» (Баффало) — «Тампа Бэй Лайтнинг» (Тампа) — 2:1 (1:0, 1:1, 0:0).

Читайте также: Два гола и передача Орлова помогли «Вашингтону» обыграть «Миннесоту»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Хоккей
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить