«Баффало» одержал победу над «Тампой» в матче НХЛ

Баффало, США, , 08:14 — REGNUM «Баффало Сэйбрз» одержал победу над «Тампа Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 2:1.

В составе «Баффало» точными бросками отметились нападающие Джефф Скиннер и Кайл Окпосо. «Тампа» ответила заброшенной шайбой Энтони Чирелли.

На сегодняшний день «Баффало» занимает седьмое место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 22 очка в 18 матчах. «Тампа» идёт на втором месте, в активе команды 25 очков в 18 играх.

«Баффало Сэйбрз» (Баффало) — «Тампа Бэй Лайтнинг» (Тампа) — 2:1 (1:0, 1:1, 0:0).

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