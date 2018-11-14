Два гола и передача Орлова помогли «Вашингтону» обыграть «Миннесоту»

Сент-Пол, США, , 07:57 — REGNUM «Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Миннесотой Уайлд» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 5:2.

В составе «Вашингтона» российский защитник Дмитрий Орлов забросил две шайбы и отдал голевую передачу. Также точные броски на счету Тома Уилсона, Андре Бураковски и Ти Джея Оши. Александр Овечкин отметился результативной передачей.

В составе «Миннесоты» шайбы забросили Микко Койву и Мэтт Дамба.

На сегодняшний день «Вашингтон» занимает 17-е место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 19 очков в 17 матчах. «Миннесота» идёт на третьем месте, в активе команды 24 очка в 18 играх.

«Миннесота Уайлд» (Сент-Пол) — «Вашингтон Кэпиталз» (Вашингтон) — 2:5 (0:2, 1:1, 1:2).

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