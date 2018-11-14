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Дадонов забросил победную шайбу в матче «Флориды» против «Филадельфии»

Спорт

Встреча завершилась со счётом 2:1

Дадонов забросил победную шайбу в матче «Флориды» против «Филадельфии»
Basevych Andrey
Евгений Дадонов

Филадельфия, США, 14 ноября 2018, 07:40 — REGNUM  «Флорида Пантерз» одержала победу над «Филадельфия Флаейрз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 2:1.

В составе «Флориды» отличились Аарон Экблад, а также российский нападающий Евгений Дадонов. «Филадельфия» ответила точным броском Якуба Ворачека.

На сегодняшний день «Флорида» занимает 23-е место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 17 очков в 15 матчах. «Филадельфия» идёт на 19-м месте, в активе команды 19 очков в 19 играх.

«Филадельфия Флаейрз» (Филадельфия) — «Флорида Пантерз» (Санрайз) — 1:2 (0:0, 0:2, 1:0).

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