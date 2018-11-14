Руни заявил о намерении завершить карьеру в США

Вашингтон, , 07:18 — REGNUM Английский нападающий Уэйн Руни, выступающий в составе американского клуба «Ди-Си Юнайтед» заявил о намерении завершить карьеру в США. Об этом сообщает Sky Sports.

«Да, я планирую завершить игровую карьеру в США», — подтвердил Руни.

Добавим, что Руни планирует вернуться сборную Англии на один матч. 15 ноября на стадионе «Уэмбли» пройдёт матч между командами Англии и США. Для Руни эта встреча станет 120-й и последней в составе национальной команды.

Напомним, Руни завершил выступления за сборную Англии в 2016 году. Всего он сыграл за команду 119 матчей и забил 53 гола, став лучшим бомбардиром в её истории.

Большую часть карьеры Руни провёл в «Манчестер «Юнайтед», а также играл за «Эвертон», а с 2018 года выступает в составе «Ди-Си Юнайтед».

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