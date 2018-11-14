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«Ак Барс» на своём льду обыграл «Слован»

Спорт

Встреча завершилась со счётом 2:1

Казань, 14 ноября 2018, 07:09 — REGNUM  Казанский «Ак Барс» одержал победу над словацким «Слованом» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счётом 2:1.

Счёт в матче открыли хоккеисты «Слована» благодаря точному броску Марио Лунтера. После этого форвард «Ак Барса» Станислав Галиев оформил дубль и принёс своей команде победу.

На сегодняшний день «Ак Барс» занимает пятое место в турнирной таблице КХЛ, на счету команды 39 очков в 27 матчах. «Слован» идёт на 20-м месте, в активе команды 20 очка в 28 играх.

«Ак Барс» (Казань) — «Слован» (Братислава) — 2:1 (1:1, 1:0, 0:0).

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