ЦСКА на выезде разгромил «Торпедо» в матче КХЛ

Нижний Новгород, , 06:57 — REGNUM Московский ЦСКА одержал победу над нижегородским «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счётом 3:0.

В составе «армейцев» точными бросками отметились Сергей Андронов, Сергей Толчинский и Мэт Робинсон.

На сегодняшний день ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице КХЛ, на счету команды 44 очка в 26 матчах. «Торпедо» идёт на 11-м месте, в активе команды 33 очка в 26 играх.

«Торпедо» (Нижний Новгород) — ЦСКА (Москва) — 0:3 (0:1, 0:0, 0:2).

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