Федерер обыграл Тима на итоговом турнире ATP

Лондон, , 06:34 — REGNUM Швейцарский теннисист Роджер Федерер одержал победу над представителем Австрии Домиником Тимом в матче итогового турнира ATP. Встреча, продолжавшаяся 1 час 7 минут, завершилась со счётом 6:2, 6:3.

Федерер четыре раза подал навылет и реализовал 4 из 7 брейк-пойнтов. На счету его соперника один эйс и три ошибки на подаче.

В третьем матче группового этапа Федерер встретится с теннисистом из ЮАР Кевином Андерсоном.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Федерер проиграл японцу Кею Нисикори на старте итогового турнира ATP.

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