Назначен новый главный тренер тульского «Арсенала»

Тула, , 20:48 — REGNUM Игорь Черевченко назначен на пост главного тренера тульского футбольного клуба «Арсенал» 13 ноября, сообщила пресс-служба клуба. Прежний главный тренер Олег Кононов перешел на работу в московский «Спартак».

Игорю Черевченко 44 года, он уроженец Душанбе, играл в местной команде «Памир», в составе московского «Локомотива». С начала 2008 года он входил в тренерский штаб «Локомотива», а в 2015 году в качестве исполняющего обязанности главного тренера привел клуб к победе в Кубке России. С февраля 2017 года Игорь Черевченко возглавлял клуб ФНЛ «Балтика» Калининград. В сезоне-2017/18 «Балтика» заняла пятое место в первом дивизионе.

«Будем работать и стараться показывать результат в оставшихся турах в чемпионате и в четвертьфинале Кубка России с «Оренбургом», — заявил о ближайших планах новый главный тренер.

Как сообщало ИА REGNUM, прежний тренер «Арсенала» Олег Кононов накануне был назначен главным тренером московского «Спартака». Добавим, что на данный момент «Арсенал» находится на 11 месте турнирной таблицы чемпионата России по футболу.