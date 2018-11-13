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Лионель Месси обогнал Герда Мюллера по голам за один клуб

Спорт

На счету Месси стало 566 голов

Лионель Месси обогнал Герда Мюллера по голам за один клуб
Иллюстрация: Quora.com
Лионель Месси

Барселона, Испания, 13 ноября 2018, 14:59 — REGNUM  Нападающий «Барселоны» Лионель Месси вышел на второе место по голам, забитым за один клуб. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Месси оформил дубль в матче 12-го тура чемпионата Испании против «Бетиса». Второй его гол в этом матче стал для Месси 566-м за «Барселону».

По этому показателю он опередил немца Герда Мюллера, который забил за «Баварию» 565 голов. Теперь Месси отстаёт только от бразильца Пеле, который забил за «Сантос» 643 мяча.

Напомним, «Барселона» проиграла «Бетису» со счётом 3:4 в матче 12-го тура Примеры.

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