Форвард ЦСКА Чалов признан лучшим игроком 14-го тура РПЛ

Москва, , 14:43 — REGNUM Форвард московского ЦСКА Фёдор Чалов признан лучшим игроком 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом 13 ноября сообщается на странице РПЛ в соцсети «ВКонтакте».

Чалов набрал почти две трети голосов болельщиков. За него проголосовали 10,290 человек — 62,26%.

Вторым стал нападающий «Арсенала» Лука Джорджевич (8,6%), отдавший две голевые передачи в матче с «Анжи» (2:0). Замкнул тройку вратарь «Локомотива» Маринато Гильерме (8,45%), не пропустивший в матче с казанским «Рубином» (0:0).

Отметим, что Чалов в пятый раз за сезон признаётся лучшим игроком тура.

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