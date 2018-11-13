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Центровой ЦСКА Боломбой получил российское гражданство

Спорт

Боломбой является также гражданином США и Украины

Центровой ЦСКА Боломбой получил российское гражданство
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Джоэл Боломбой

Москва, 13 ноября 2018, 14:14 — REGNUM  Центровой баскетбольного ЦСКА Джоэл Боломбой получил российское гражданство. Об этом 13 ноября сообщается на сайте клуба.

Указ о предоставлении гражданства Боломбою подписал президент России Владимир Путин. В ближайшее время баскетболист должен завершить процедуры, связанные с получением российского паспорта. После этого он будет заявлен для участия в Евролиге и Единой лиге ВТБ.

Отметим, что Боломбой родился в Донецке. Его мать — русская, отец — уроженец Республики Конго. Когда ему было четыре года, его семья переехала в США, где он стал профессиональным баскетболистом.

В начале августа Боломбой подписал двухлетний контракт с ЦСКА. Помимо российского гражданства он имеет паспорта США и Украины.

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Баскетбол
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