Центровой ЦСКА Боломбой получил российское гражданство

Москва, , 14:14 — REGNUM Центровой баскетбольного ЦСКА Джоэл Боломбой получил российское гражданство. Об этом 13 ноября сообщается на сайте клуба.

Указ о предоставлении гражданства Боломбою подписал президент России Владимир Путин. В ближайшее время баскетболист должен завершить процедуры, связанные с получением российского паспорта. После этого он будет заявлен для участия в Евролиге и Единой лиге ВТБ.

Отметим, что Боломбой родился в Донецке. Его мать — русская, отец — уроженец Республики Конго. Когда ему было четыре года, его семья переехала в США, где он стал профессиональным баскетболистом.

В начале августа Боломбой подписал двухлетний контракт с ЦСКА. Помимо российского гражданства он имеет паспорта США и Украины.