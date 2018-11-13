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УЕФА протестирует систему VAR в матче Италия – США

Спорт

Матч состоится в бельгийском городе Генк 20 ноября

Берн, 13 ноября 2018, 13:48 — REGNUM  Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) протестирует систему видеоповторов (VAR) в товарищеском матче между сборными Италии и США, сообщает пресс-служба организации.

Матч Италия — США состоится в бельгийском городе Генк 20 ноября.

Напомним, система VAR сегодня используется на матчах некоторых европейских чемпионатов. На международном уровне её впервые применили в 2017 году во время матчей Кубка конфедераций, а в 2018 году — на матчах чемпионата мира.

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