Кириченко заявил, что в «Уфе» будут штрафовать за мат

Уфа, , 11:37 — REGNUM Исполняющий обязанности главного тренера «Уфы» Дмитрий Кириченко заявил, что оставит в силе штрафы за использование в команде нецензурной лексики. Об этом 13 ноября сообщает «Р-спорт».

"Я считаю, что мат — это плохая энергетика. Для любого культурного человека — это не очень красиво», — сказал Кириченко.

По его словам бывший главный тренер «Уфы» Сергей Семак также относился к этому строго. Кириченко также добавил, что за мат будут штрафы, возможно, не очень большие, но, «кто будет часто это делать, почувствует на себе».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 ноября Дмитрий Кириченко, входящий в тренерский штаб «Уфы», сменил Сергея Томарова на посту главного тренера команды.

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