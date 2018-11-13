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Игрок «Краснодара» Классон года признан полузащитником года в Швеции

Спорт

Торжественная церемония вручения наград прошла 12 ноября в Стокгольме

Стокгольм, 13 ноября 2018, 11:06 — REGNUM  Игрок «Краснодара» Виктор Классон года признан лучшим полузащитником года в Швеции. Об этом сообщается на сайте Федерации футбола Швеции.

Торжественная церемония вручения наград лучшим футболистам Швеции прошла 12 ноября в Стокгольме.

Классон выступает в составе «Краснодара» с 2017 года. В текущем сезоне он сыграл 14 матчей в Российской премьер-лиге, в которых забил шесть голов и отдал две голевые передачи.

Отметим, что лучшим защитником в Швеции признан Андреас Гранквист, который до лета 2018 года выступал за «Краснодар», а сейчас представляет шведский клуб «Хельсинборг».

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Футбол
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