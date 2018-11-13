Теннисистка Серена Уильямс признана женщиной года по версии GQ

Вашингтон, , 11:04 — REGNUM Бывшая первая ракетка мира, 37-летняя теннисистка из США Серена Уильямс признана женщиной года по версии журнала GQ.

Спортсменка попала на одну из обложек декабрьского номера журнала, посвященного людям года.

https://twitter.com/KarenCivil/status/1062007758675820544

Напомним, в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Уильямс занимает 16-ю строчку. В минувшем сезоне спортсменка вернулась из декрета. Последним турниром, в котором участвовала Уильямс, был US Open. В нем теннисистка дошла до финала, где уступила Наоми Осаке из Японии.

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