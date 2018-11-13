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Нападающий «Ливерпуля» Старридж может быть наказан за игру на ставках

Спорт

FA обвиняет Старриджа в нарушении правил организации

Нападающий «Ливерпуля» Старридж может быть наказан за игру на ставках
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
У каждого — свои спортивные достижения

Ливерпуль, Великобритания, 13 ноября 2018, 10:36 — REGNUM  Нападающий «Ливерпуля» Дэниел Старридж может быть дисквалифицирован из-за того, что делал ставки. Об этом сообщается на сайте Футбольной ассоциации Англии (FA).

FA обвиняет Старриджа в нарушении правил организации. Утверждается, что футболист делал ставки в январе 2018 года. До 20 ноября он должен дать ответ на обвинение FA.

«Ливерпуль» уже заявлил, что 29-летний игрок «никогда не делал ставки на футбол».

Напомним, Старридж выступает за «Ливерпуль» с 2013 года. В текущем сезоне он сыграл в составе «Ливерпуля» 12 матчей и забил четыре гола.

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