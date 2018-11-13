Александр Якушев официально включен в Зал хоккейной славы

Торонто, Канада, , 10:19 — REGNUM В Зал хоккейной славы включен двукратный олимпийский чемпион по хоккею в составе сборной СССР Александр Якушев. Об этом сообщается на официальном сайте НХЛ.

Торжественная церемония прошла 12 ноября в Торонто. Якушев стал третьим советским хоккеистом, который никогда не играл в НХЛ и был включен в Зал хоккейной славы. Первым стал Владислав Третьяк в 1989 году, вторым — Валерий Харламов в 2005 году.

На сегодняшний день в Зал хоккейной славы включены восемь советских и российских хоккеистов. Кроме Третьяка, Харламова и Якушева, это Вячеслав Фетисов, Игорь Ларионов, Павел Буре, Сергей Фёдоров и Сергей Макаров.

Напомним, Якушев стал двукратным олимпийским чемпионом в 1972 и 1976 годах, а также семикратным чемпионом мира. В 1972 и 1974 годах он участвовал в суперсериях СССР — Канада, оба раза он став лучшим бомбардиром среди игроков советской сборной.

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