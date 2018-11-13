Вторник, 13 Ноября 2018 года
11:24:42 МСК

«Анахайм» вырвал победу у «Нэшвилла» в серии буллитов

Спорт

Встреча завершилась со счётом 2:1

Анахайм, США, 13 ноября 2018, 09:53 — REGNUM  «Анахайм Дакс» одержал победу над «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась в серии буллитов со счётом 2:1.

На гол нападающего «Анахайма» Райана Гецлафа «Нэшвилл» ответил шайбой Кевина Фиалы.

Победитель матча был определён в серии буллитов. Решающий бросок исполнил форвард «Анахайма» Рикард Ракелль.

На сегодняшний день «Анахайм» занимает 18-е место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 19 очков в 19 матчах. «Нэшвилл» идёт на первом месте, в активе команды 27 очков в 17 играх.

«Анахайм Дакс» (Анахайм) — «Нэшвилл Предаторз» (Нэшвилл) — 2:1 (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0).

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Хоккей
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить