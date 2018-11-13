«Анахайм» вырвал победу у «Нэшвилла» в серии буллитов

Анахайм, США, , 09:53 — REGNUM «Анахайм Дакс» одержал победу над «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась в серии буллитов со счётом 2:1.

На гол нападающего «Анахайма» Райана Гецлафа «Нэшвилл» ответил шайбой Кевина Фиалы.

Победитель матча был определён в серии буллитов. Решающий бросок исполнил форвард «Анахайма» Рикард Ракелль.

На сегодняшний день «Анахайм» занимает 18-е место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 19 очков в 19 матчах. «Нэшвилл» идёт на первом месте, в активе команды 27 очков в 17 играх.

«Анахайм Дакс» (Анахайм) — «Нэшвилл Предаторз» (Нэшвилл) — 2:1 (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0).