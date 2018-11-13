Гол Радулова не помог «Далласу» в матче с «Коламбусом»

Даллас, США, , 09:36 — REGNUM «Коламбус Блю Джекетс» одержал победу над «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 2:1.

В составе «Коламбуса» отличились Кэм Аткинсон и Пьер-Люк Дюбуа. У «Далласа» шайбу забросил российский нападающий Александр Радулов.

Отметим, что российский вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский отразил 27 из 28 бросков.

На сегодняшний день «Коламбус» занимает шестое место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 22 очков в 18 матчах. «Даллас» идёт на 13-м месте, в активе команды 20 очков в 18 играх.

«Даллас Старз» (Даллас) — «Коламбус Блю Джекетс» (Коламбус) — 1:2 (0:0, 1:1, 0:1).

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