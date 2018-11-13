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«Сельта» объявила о назначении нового главного тренера

Спорт

Им стал португальский специалист Мигел Кардозу

Виго, Испания, 13 ноября 2018, 09:22 — REGNUM  Новым главным тренером испанского футбольного клуба «Сельта» стал Мигел Кардозу. Об этом сообщается на сайте клуба.

Детали контракта 46-летнего специалиста не уточняются. В бижайшее время примет участие в пресс-конференции и проведёт первую тренировку с командой.

На посту главного тренера Кардозу сменил бывшего наставника Антонио Мохамеда, под руководством которого команда занимала 14-е место в чемпионате Испании, набрав 14 очков в 12 матчах.

Отметим, что ранее Кардозу тренировал «Нант», возглавлял «Риу Аве», а также был помощником главного тренера в «Браге», «Шахтере», «Депортиво» и «Белененсеше».

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