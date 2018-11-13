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В Ирландии три футболиста жестоко избили арбитра

Спорт

После матча футболисты подкараулили судью и избили его

В Ирландии три футболиста жестоко избили арбитра
Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР
Футбол

Маллингар, Ирландия, 13 ноября 2018, 08:40 — REGNUM  В Ирландии три футболиста клуба «Маллингар Таун» избили арбитра Дэниела Свини. Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что после матча футболисты подкараулили Свини и избили его. В результате у арбитра сломана челюсть в нескольких местах, повреждён нос, сломана кость под глазом, а также другие серьёзные повреждения.

Инцидент произошёл после матча Объединенной лиги союзных республик Ирландии между «Маллингар Таун» и «Хорслипом» (3:1). В клубе воздержались от комментариев по поводу инцидента.

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