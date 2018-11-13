UFC отстранил от боя друга Хабиба Нурмагомедова

Вашингтон, , 08:36 — REGNUM Американский бойцовский промоушен UFC отменил поединок Ислама Махачева против бразильца Франциско Тринальдо. Дагестанского спортсмена, члена команды Хабиба Нурмагомедова заменит американец Александр Эрнандес, передаёт 13 ноября корреспондент ИА REGNUM.

Бой был запланирован на 26 января 2019 года в американском Анахайме в рамках турнира UFC 233. В социальной сети Махачев признался, что не знает о причинах произошедшей рокировки.

«Насчет этого боя я сам не понял, что произошло. UFC сами назначали и сами отменили этот поединок, никаких официальных бумаг я не подписывал», — недоумевает спортсмен. Боец добавил, что следующий поединок он планирует провести в феврале 2019 года «с соперником из TOP-15, как и обещал Дана Уайт».

Напомним, Ислам Махачев начал свою карьеру в смешанных единоборствах в августе 2010 года. Одержав 11 побед в 11 поединках, в 2015 году он подписал контракт с UFC.

Выступая в рамках организации, Махачев провёл шесть боев и одержал победы в пяти из них. Своё единственное поражение дагестанский спортсмен потерпел 3 октября 2015 года в поединке против бразильца Адриану Мартинса.