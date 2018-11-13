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Месси получил призы за прошлый сезон в чемпионате Испании

Спорт

Месси был награждён как лучший игрок и лучший бомбардир

Месси получил призы за прошлый сезон в чемпионате Испании
Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР
Футбол

Барселона, Испания, 13 ноября 2018, 08:30 — REGNUM  Нападающему «Барселоны» Лионелю Месси вручили призы за прошлый сезон в чемпионате Испании. Об этом сообщается на странице клуба в Twitter.

Месси был награждён как лучший игрок и лучший бомбардир сезона 2017/18. В прошлом сезоне он забил 34 гола и стал первым в гонке бомбардиров Примеры.

Отметим, что в нынешнем сезоне Месси лидирует в бомбардирской гонке чемпионата Испании. На его счету 10 матчей и девять забитых мячей. Кроме того, он забил пять голов в двух матчах Лиги чемпионов.

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