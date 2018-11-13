Гвардиола назвал пятерых претендентов на победу в АПЛ

Манчестер, Великобритания, , 08:00 — REGNUM Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола назвал пять клубов, претендующих на победу в чемпионате Англии. Об этом сообщает Sky Sports.

По словам Гвардьолы, главными претендентами на титул являются «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Челси», «Арсенал» и «Тоттенхэм».

"Мы всего на два очка впереди всех. Большую часть матчей мы играем хорошо, но я вижу много вещей, которые мы можем улучшить», — сказал Гвардиола.

Напомним, после двенадцати туров «Манчестер Сити» набрал 32 очка и лидирует в турнирной таблице Английской премьер-лиги. На втором месте идёт «Ливерпуль» с 30 очками.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Манчестер Сити» одержал победу в дерби над «Манчестер Юнайтед» со счётом 3:1.

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