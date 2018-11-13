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Златан Ибрагимович признан лучшим новичком MLS

Спорт

Он сыграл 27 матчей, в которых забил 22 гола и отдал 10 голевых передач

Лос-Анджелес, США, 13 ноября 2018, 07:43 — REGNUM  Шведский форвард Златан Ибрагимович, выступающий в составе американского клуба «Лос-Анджелес Гэлакси», признан лучшим новичком MLS 2018 года. Об этом сообщается на странице клуба в Twitter.

Ибрагимович стал игроком «Гэлакси» весной 2018 года после перехода из «Манчестер Юнайтед». В MLS он сыграл 27 матчей, в которых забил 22 гола и отдал 10 голевых передач.

По итогам регулярного чемпионата «Гэлакси» занял седьмое место в Западной конференции и не смог выйти в плей-офф.

Напомним, ранее 37-летний Ибрагимович выступал за «Аякс», «Ювентус», «Интер», «Барселону», «Милан», ПСЖ.

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