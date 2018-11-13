Черчесов объяснил причину вызова Ари в сборную России

Москва, , 07:19 — REGNUM Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов объяснил причину, по которой вызвал в команду бразильского нападающего «Краснодара» Ари. Об этом сообщает «Чемпионат».

По словам Черчесова, он вызвал Ари из-за травмы нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы.

«На этот сбор не планировали его вызывать, но Дзюба получил травму, Ари получил шанс», — сказал Черчесов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бразилец Ари, получивший российское гражданство, был вызван в сборную России на матчи с Германией (15 ноября) и Швецией (20 ноября).

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