Неделя НХЛ: Малкин стал главной мишенью осуждения американских СМИ

Вашингтон, , 07:17 — REGNUM 8 ноября, четверг: «Вашингтон» вышел победителем в схватке с «Пингвинз».

Форвард «Вашингтона» стал жертвой жестокого силового приема Малкина.

На 43-й минуте игры «Питтсбург Пингвинз» и «Вашингтон Кэпиталз» Ти Джей Оши (форвард «Кэпиталз») подвергся грубому силовому приему со стороны россиянина Евгения Малкина, выступающего за «Питтсбург». Для российского форварда данный силовой прием обернулся удалением до конца игры. Малкин видел периферическим зрением, что Оши к нему приближался, пытаясь забрать шайбу и не совершая силовой приём. Малкин, напротив, сделал рывок вверх и основной точкой контакта врезался в голову Оши. После мощного удара в голову Оши всё же смог оправиться и вернулся на лёд, забив позднее победный гол.

Евгений Малкин об игровом моменте в интервью официальному инсайдеру ХК «Питтсбург Пингвинз»: «Прежде всего, я рад, что Ти Джей вернулся в игру и не получил серьёзной травмы. Хоккей стал очень быстрым. Я получил шайбу и сделал передачу на Кросби. Ти Джей приближался ко мне, но мой поступок нельзя назвать грязным. Локоть не был высоко, я не стремился попасть в голову Оши. Плечо было не в лучшем положении. Можно сказать, что мне не повезло. Конечно, можно понять недовольство «Вашингтона».

«Малкин поймал меня хитом, и всё. Я прошёл тест на сотрясение мозга, вернулся и выиграл матч. Наверное, он решил, что я иду на силовой приём, и решил на него ответить. Я сам так постоянно делаю. Но я не ожидал, что он так поступит, когда мы в меньшинстве. Обычно в такой ситуации не делаешь силовых. Был ли этот приём грязным? Это уже не мои проблемы. Мы выиграли, и мне всё равно, что будет с Малкиным», — цитирует Оши Washington Post.

Неаккуратное решение Малкина на льду «Кэпитал Уан-Арены» стало пищей для дискуссий в американских СМИ. Несколько журналистов хотели сурового наказания игрока, но, к счастью, так и не добились этого. Хит Евгения не стал рассматриваться дисциплинарной комиссией НХЛ. Силовой прием признали выполненным в пределах правил, российский форвард не имел намерений нанести Оши травму.

8 ноября в столичном Вашингтоне на вышеупомянутой «Кэпитал Уан-Арене» проводился очередной матч противостояния «Кэпиталз» и «Пингвинз». Встреча между этими командами стала первой в сезоне, на которую «Питтсбург» имел грандиозные планы отмщения за проигранную серию в плей-офф прошедшего Кубка Стэнли. Напомним, что на протяжении последних трёх лет «Питтсбург» и «Вашингтон» встречались в рамках второго раунда плей-офф Кубка Стэнли, а победитель этой серии в итоге становился чемпионом. Таким образом, в 2016 и 2017 годах соответсвенно «Питтсбург Пингвинз» выигрывали заветную чашу. В 2018 году, как многие знают, Овечкин и компания подняли кубок над головой, выиграв ранее серию у «Питтсбурга» во втором раунде. В задачах «Вашингтона» было закрепить успех прошлого сезона и напомнить «Питтсбургу», кто действующий чемпион.

«Питтсбург» откровенно провалили первую половину периода, уступив синюю линию сопернику. «Вашингтон» постоянно находился в атаке, не ослабляя прессинг в чужой зоне. В случае, если «Питтсбург» в целях обороны отходил с шайбой назад, на владеющего шайбой сразу накидывалось несколько игроков, вынуждая его избавится от шайбы. Шайба дважды угождала прямиком в штангу ворот «Питтсбурга». «Пингвинз» были в тотальной обороне. В середине периода Якуб Врана заработал удаление и оставил «Вашингтон» на две минуты в меньшинстве. «Питтсбург» наконец-то смогли вырваться из цепей «Кэпиталз» и избавиться от нескончаемого прессинга. Меньше минуты потребовалось «пенсильванцам», чтобы реализовать большинство. Защита «Кэпс» сами привезли гол в свои ворота, не разобравшись толком с шайбой. Орлов выполнил не точный пас в сторону Смит-Пели, и шайбой овладел Джек Джонсон, который отдал её на открытого Сидни Кросби, забившего гол в одно касание — 0:1. В конце периода «Питтс» упустили идеальный шанс удвоить преимущество в счёте. Сидни Кросби протащил шайбу в зону и отдал её на свободный фланг, где был Брайан Дюмоулен, который в касание бросил по воротам, но шайба угодила точно в штангу. Последовало добивание… тоже штанга — как же повезло «Вашингтону». В середине второй 20-минутки «Вашингтон» уровнял положение в счёте. Овечкин в фирменном стиле сравнял счёт на табло, бросив в касание с края левого круга вбрасывания — 1:1. В начале третьего периода на 43-й минуте игры случился тот самый силовой прием Малкина, после чего россиянин покинул площадку, а Оши, отлежавшись на льду, вскоре вернулся к игре. «Питтсбург» лишились лидера на самый важный отрезок игры. Под занавес периода «Вашингтон» закрепились в зоне соперника. Кузнецов был мозгом той атаки. Евгений после выигранного вбрасывания отдал шайбу на Карлсона, который протащил её ближе к воротам и прострелил шайбу на «пятак», куда сместился Оши — 2:1. Оши вновь становится героем американской столицы.

9 ноября, суббота: Бобровский отразил 33 броска и стал первой звездой матча против «Кэпиталз».

Сергей Бобровский, вратарь «Коламбус Блю Джекетс»: «Приятно получить победу над «Вашингтоном».

Сергей Бобровский вернул себе былую славу благодаря удивительной игре в матче против «Вашингтона». Несколько фееричных спасений российского голкипера заставили говорить журналистов и болельщиков только о нём. А ведь ещё в предверии матча многие утверждали о неуверенности Бобровского в этом сезоне, об его спаде. «Он сам не свой. Если бы он играл лучше, то чаще бы выходил на лёд», — подобные высказывания регулярно сопровождали неудачные матчи россиянина. Даже сам главный тренер «Блю Джекетс» Джон Торторелла твердил о том, что игра Сергея далека от привычных стандартов. Встреча с действующим чемпионом стала тем самым шансом Сергея, благодаря которому он смог перезапустить неудачно начавшийся сезон.

У «жакетов» есть два стража ворот — Сергей Бобровский и юный финский голкипер Йоонас Корписало, занявший рамку ворот «Блю Джекетс» в семи матчах сезона. На счету финна 4 победы и 2 поражения в овертайме, в среднем голкипер пропускает 3,78 шайбы за игру, прилично уступая Бобровскому в этом показателе. В общих чертах статистика молодого дарования «жакетов» выглядет куда лучше: в 70 проведённых играх НХЛ Йоонас 35 раз приносил победу своей команде, в среднем пропуская 2,95 шайбы за игру, что является хорошим результатом для «бэкапа». Корписало по сей день является единственным сменщиком Бобровского в «Коламбусе», и голкиперу регулярно даётся время почувствовать лёд, что закаляет финского голкипера. Он молниеносен, в силу своего возраста, хорошо видит площадку, а самое главное, правильно выбирает позицию на воротах. Все эти показатели помогают ему добиться результата, ведь в роли «сменщика» у него больше половины побед в играх НХЛ, а это о чём-то говорит. Йоонас Корписало — безусловное будущее «Коламбуса», у него многообещающий потенциал для становления голкипером первых ролей.

9 ноября «Коламбус» в первый раз в сезоне приехал к «Вашингтону» на их «Кэпитал Уан-Арену». «Коламбус» не стал церемониться, и уже на 20-й секунде Бун Дженнер проверил штангу на прочность, когда он с легкостью прошёл мимо сонной защиты «Кэпиталз». Это взбодрило игроков «Вашингтона». Пару минут спустя Бобровскому пришлось доказать своё право быть основным голкипером, он остановил шайбу в сантиметрах от ленточки ворот, растянувшись вдоль них. «Вашингтон» стал больше атаковать, но каждая атака заканчивалась благими словами комментатора в отношении Сергея Бобровского. К концу периода Бобровский уже неоднократно спасал свою команду, настала очередь нападающих решать проблему с дефицитом атак. За три минуты до перерыва Оливер Бьёркстранд точным броском реализовал численное преимущество, выбив голкиперскую бутылку с водой за ворота — 1:0, без шансов для вратаря.

На второй период «Коламбус» выходил воодушевлённым забитым ранее голом. В первой половине 20-минутки «Вашингтону» почти не удавалось бросать под влиянием «жакетов», которые несколько раз были в шаге от увеличения счёта в их пользу, но всё тщетно. Вскоре «Вашингтон» овладел численным преимуществом, благодаря которому Мэтт Нисканен записал на свой счёт гол, а Евгений Кузнецов отметился результативной передачей. Мэтт выстрелил шайбой от синей линии, так что никто не успел даже среагировать на молниеносной полёт шайбы прямиком в ворота — 1:1. Во второй половине периода «Коламбус» ещё раз привёз себе меньшинство, но Бобровскому была подвластна ситуация на льду. В третьем периоде российский голкипер «Коламбуса» был на высоте, вытаскивая любой бросок по своим воротам. Пока «Боб» всё схватывал в свою ловушку, новичок «Блю Джекетс» Энтони Дюклер снова забросил решающую шайбу. Артемий Панарин отметился голевой передачей, после того как Энтони Дюклер, получив шайбу от борта, отправил её в ворота с нулевого угла — 2:1, Дюклер в очередной раз в этом сезоне забивает красавец-гол.

По итогам матча Сергея Бобровского оглашают первой звездой встречи, благодаря 33 сейвам и фантастической игре в рамках ворот, которая развеяла сомнения заокеанских экспертов о его надёжности.