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Джокович одержал победу над Иснером на старте итогового турнира ATP

Спорт

Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:3

Лондон, 13 ноября 2018, 07:08 — REGNUM  Сербский теннисист Новак Джокович одержал победу над американцем Джоном Иснером в первом матче итогового турнира ATP. Встреча, продолжавшаяся 1 час 14 минут, завершилась со счётом 6:4, 6:3.

Джокович шесть раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 3 из 9 брейк-пойнтов. На счету Иснера 13 эйсов и две ошибки на подаче.

Отметим, что обоим теннисистам предстоит провести ещё по два матча в группе — с представителем Германии Александром Зверевым и хорватом Марином Чиличем.

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