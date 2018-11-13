Две передачи Свечникова помогли «Каролине» обыграть «Чикаго»

Роли, США, , 07:00 — REGNUM «Каролина Харрикейнз» одержал победу над «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счётом 3:2.

Хоккеисты «Чикаго» первыми забросили две шайбы, отличились Джонатан Тэйвз и Алекс Дэбринкэт.

«Каролина» ответила двумя голами, точные броски на счету Теуво Терявяйнена и Майкла Ферланда. Победный гол в овертайме забил форвард «Каролины» Себастьян Ахо.

Добавим, что российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников отметился в этом матче двумя результативными передачами.

На сегодняшний день «Каролина» занимает 17-е место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 19 очков в 18 матчах. «Чикаго» идёт на 26-м месте, в активе команды 16 очков в 18 играх.

«Каролина Харрикейнз» (Роли) — «Чикаго Блэкхоукс» (Чикаго) — 3:2 (0:1, 2:1, 0:0, 1:0).

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