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Шайба Голдобина не помогла «Ванкуверу» в матче с «Рейнджерс»

Спорт

Встреча завершилась со счётом 2:1

Нью-Йорк, США, 13 ноября 2018, 06:52 — REGNUM  «Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 2:1.

Счёт в матче открыл российский нападающий «Ванкувера» Николай Голдобин. «Рейнджерс» ответили двумя шайбами, отличились Филип Хитил и Бретт Хауден.

На сегодняшний день «Рейнджерс» занимают 14-е место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 20 очков в 18 матчах. «Ванкувер» идёт на шестом месте, в активе команды 22 очков в 19 играх.

«Нью-Йорк Рейнджерс» (Нью-Йорк) — «Ванкувер Кэнакс» (Ванкувер) — 2:1 (0:0, 1:1, 1:0).

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