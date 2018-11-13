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Молодёжная сборная России по хоккею разгромила сборную OHL

Спорт

Встреча завершилась со счётом 4:0

Оттава, 13 ноября 2018, 06:44 — REGNUM  Молодёжная сборная России по хоккею одержала разгромную победу над сборной провинции Онтарио (OHL). Встреча завершилась со счётом 4:0.

В составе российской команды шайбы забросили Александр Романов, Павел Шэн, Александр Яромчук и Кирилл Слепец.

Отметим, что матчи проходят в рамках серии игр со сборными канадских юниорских лиг. В предыдущем матче сборная России проиграла OHL со счётом 1:3.

Сборная России — Сборная OHL — 4:0 (2:0, 0:0, 2:0).

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