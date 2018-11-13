Школьников Якутии не на чем возить на соревнования

Якутск, , 06:34 — REGNUM Ни одна машина федерации спорта Якутии не соответствует новым требованиям перевозки детей. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM депутат Госсобрания республики Гаврил Парахин. Своё мнение он высказал, комментируя траты из бюджета республики на проведение Чемпионата России по боксу, который прошёл в Якутске в октябре 2018 года.

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«Провели чемпионат России по боксу, потратили на это 38 млн рублей. Представляете, сколько можно было бы купить автобусов, чтобы наших детей возить на соревнования по республике? А пока у нас ни одно транспортное средство региональной федерации спорта не соответствует новым требованиям перевозки детей. Мы не можем возить детей на спортивные соревнования. Средств на спортивные нужды в бюджете не хватает — каждый день тренера и судьи просят деньги — на перелёт, на проезд, на питание», — сообщил депутат.

По информации Гаврила Парахина, средства на проведение Чемпионата России по боксу обещала выделить АЛРОСА, но пока этого не произошло, и потратили на эти цели деньги из бюджета школы высшего спортивного мастерства, фактически уменьшив финансирование подготовки спортсменов.

«Там итак не хватало денег, а мы оттуда ещё взяли. И ещё со средств, выделенных на подготовку олимпийцев. То есть мы деньги забрали с развития чемпионов на проведение турнира. И всё. И сейчас ещё в бюджете везде, начиная с массового спорта, идёт уменьшение финансирования относительно прошлых лет, на 15−10%. У нас итак всё застопорено, на проведение игр «Дети Азии» денег нет, а мы должны же их заложить на подготовку, на проезд, на пролёт. Нету сборов, нет выездов, чтобы подготовить ребят. То есть мы катимся вниз», — констатировал депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, новые правила перевозки детей вступили в силу ещё в июле 2017 года. Ими предписывается необходимость перевозить детей в транспортных средствах, оборудованных ремнями безопасности либо с использованием детских удерживающих устройств.