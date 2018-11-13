Вторник, 13 Ноября 2018 года
06:38:32 МСК

СКА нанёс «Автомобилисту» второе поражение в сезоне

Спорт

Встреча завершилась со счётом 5:2

Санкт-Петербург, 13 ноября 2018, 06:21 — REGNUM  Санкт-петербургский СКА одержал победу над екатеринбургским «Автомобилистом» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счётом 5:2.

В составе СКА хет-трик оформил нападающий Максим Карпов, ещё по шайбе забросили Наиль Якупов и Алексей Кручинин. «Автомобилист» ответил точными бросками Дэна Секстона и Найджела Доуса.

Для «Автомобилиста» это поражение стало вторым в сезоне. Ранее екатеринбургская команда проиграла только в одном матче — «Барысу»

На сегодняшний день «Автомобилист» занимает первое место в турнирной таблице КХЛ, на счету команды 50 очков в 27 матчах. СКА идёт на четвёртом месте, в активе команды 41 очков в 26 играх.

СКА (Санкт-Петербург) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 5:2 (1:0, 3:0, 1:2).

Читайте также: ЦСКА одержал победу над СКА в матче КХЛ

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Хоккей
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить