СКА нанёс «Автомобилисту» второе поражение в сезоне

Санкт-Петербург, , 06:21 — REGNUM Санкт-петербургский СКА одержал победу над екатеринбургским «Автомобилистом» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счётом 5:2.

В составе СКА хет-трик оформил нападающий Максим Карпов, ещё по шайбе забросили Наиль Якупов и Алексей Кручинин. «Автомобилист» ответил точными бросками Дэна Секстона и Найджела Доуса.

Для «Автомобилиста» это поражение стало вторым в сезоне. Ранее екатеринбургская команда проиграла только в одном матче — «Барысу»

На сегодняшний день «Автомобилист» занимает первое место в турнирной таблице КХЛ, на счету команды 50 очков в 27 матчах. СКА идёт на четвёртом месте, в активе команды 41 очков в 26 играх.

СКА (Санкт-Петербург) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 5:2 (1:0, 3:0, 1:2).

Читайте также: ЦСКА одержал победу над СКА в матче КХЛ