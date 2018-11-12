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Главный тренер «Ювентуса» заявил о намерении выиграть Лигу чемпионов

Спорт

Массимилиано Аллегри назвал главный европейский трофей «благословенным»

Турин, Италия, 12 ноября 2018, 17:59 — REGNUM  Целью футбольного клуба «Ювентус» в нынешнем сезоне будет победа сначала в чемпионате Италии, а затем и в «благословенной Лиге чемпионов», заявил в понедельник, 12 ноября, главный тренер команды Массимилиано Аллегри, передает Corriere dello Sport.

В понедельник Аллегри во второй раз подряд был удостоен звания лучшего тренера Италии по итогам года.

Для того, чтобы выиграть Лигу чемпионов, «Ювентусу» потребуется «щепотка удачи», считает тренер. Основными соперниками клуба в чемпионате Италии, по мнению Алегри, станут в этом сезоне «Наполи» и «Интер».

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Футбол
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