Главный тренер «Ювентуса» заявил о намерении выиграть Лигу чемпионов

Турин, Италия, , 17:59 — REGNUM Целью футбольного клуба «Ювентус» в нынешнем сезоне будет победа сначала в чемпионате Италии, а затем и в «благословенной Лиге чемпионов», заявил в понедельник, 12 ноября, главный тренер команды Массимилиано Аллегри, передает Corriere dello Sport.

В понедельник Аллегри во второй раз подряд был удостоен звания лучшего тренера Италии по итогам года.

Для того, чтобы выиграть Лигу чемпионов, «Ювентусу» потребуется «щепотка удачи», считает тренер. Основными соперниками клуба в чемпионате Италии, по мнению Алегри, станут в этом сезоне «Наполи» и «Интер».