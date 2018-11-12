В Костромской области могут построить 4 крупных спортобъекта

Кострома, , 16:53 — REGNUM Костромские власти обещают построить в регионе 4 крупных спортивных объекта, сообщает областное телевидение «Русь». Сроки строительства объектов не уточняются.

Губернатор области обсудил развитие спортивной инфраструктуры с заместителем председателя правительства Ольгой Голодец. Она одобрила инициативу строительства в Костроме областного Дворца спорта, стоимость которого оценивается в 900 миллионов рублей.

Отметим, что региону также обещают оказать поддержку в строительстве:

физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в Нерехте;

крытого манежа на ипподроме и обустройстве конькобежной дорожки с искусственным льдом в спортшколе имени Голубева;

реконструкции здания бывшего кинотеатра в Нее под спортивный комплекс.

ИА REGNUM напоминает, что костромские власти обещали отремонтировать 10 спортивных залов и оборудовать спортивным инвентарем 13 открытых площадок в сельских школах региона. На эти цели будет потрачено более 34 миллионов рублей: более 24 миллионов рублей из федерального бюджета; 1,3 миллион — из областного; 8,3 миллиона — из местных бюджетов.

Местные власти обещали закончить все работы к началу нового учебного года. Таким образом, в текущем году современным спортивным оборудованием должна будет оснащена каждая вторая школа в сельской местности.