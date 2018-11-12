«Ростов» — ЦСКА: стартовала онлайн-продажа билетов на матч РПЛ

Ростов-на-Дону, , 15:58 — REGNUM Администрация футбольного клуба «Ростов» объявила о старте онлайн-продажи билетов на матч с ЦСКА, который состоится 2 декабря. Футбольную баталию примет «Ростов-Арена», сообщает пресс-служба жёлто-синих 12 ноября.

Минимальная стоимость «проходок» составляет 350 рублей, максимальная — 10 тыс. рублей. Билет бизнес-класса можно приобрести за 1,5 и 1,7 тыс. рублей, место в VIP-ложе обойдётся в 5 и 6 тыс. рублей. Самые дорогие места находятся в зоне Skybox.

Пенсионерам предоставляется скидка 50%, но воспользоваться льготой пожилые люди смогут только при покупке билетов в кассах стадионов «Олимп-2» или «Ростов Арена». Дети младше 13 лет могут пройти на стадион бесплатно, но только при приобретении билета для взрослого в кассах футбольных арен.

ИА REGNUM напоминает, что в настоящее время в чемпионате России «Ростов» пока занимает четвёртое место в турнирной таблице, имея в активе 23 очка, ЦСКА — пятое место при равном количестве очков.