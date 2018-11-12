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Бразилец Ари получил вызов в сборную России по футболу

Спорт

Ари получил летом российский паспорт

Москва, 12 ноября 2018, 14:37 — REGNUM  Нападающий «Краснодара» Ари получил вызов в сборную России. Об этом 12 ноября сообщается на странице национальной команды в Twitter.

Отмечается, что Ари, получивший летом российский паспорт, уже прибыл в расположение команды для участия в тренировочном сборе.

Напомним, сборная России сыграет товарищеский матч с Германией 15 ноября, а 20 ноября проведёт встречу со Швецией в рамках Лиги наций.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов пропустит матчи сборной России с Германией и Швецией из-за травмы.

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