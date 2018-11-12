УЕФА может перенести матчи ЛЧ на выходные из-за создания Суперлиги

Ньон, Швейцария, , 14:10 — REGNUM Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) разрабатывает способы противодействия созданию Суперлиги ведущими клубами Европы. Об этом сообщает AS.

По данным издания, УЕФА планирует кардинально изменить расписание матчей и перенести игры Лиги чемпионов на выходные дни. При этом матчи национальных сборных будут проводиться в будние дни.

Отмечается, что планами УЕФА недовольны в ведущих лигах — в Испании, Англии, Германии и Италии, которые подписали соглашение об отказе подстраиваться под новое расписание.

Добавим, что ранее стало известно о планах 16 европейских топ-клубов создать новый турнир — Суперлигу и выйти из УЕФА.

Читайте также: Spiegel: топ-футбольные клубы Европы намерены создать Суперлигу к 2021 году