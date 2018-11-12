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УЕФА может перенести матчи ЛЧ на выходные из-за создания Суперлиги

Спорт

УЕФА разрабатывает способы противодействия созданию Суперлиги

Ньон, Швейцария, 12 ноября 2018, 14:10 — REGNUM  Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) разрабатывает способы противодействия созданию Суперлиги ведущими клубами Европы. Об этом сообщает AS.

По данным издания, УЕФА планирует кардинально изменить расписание матчей и перенести игры Лиги чемпионов на выходные дни. При этом матчи национальных сборных будут проводиться в будние дни.

Отмечается, что планами УЕФА недовольны в ведущих лигах — в Испании, Англии, Германии и Италии, которые подписали соглашение об отказе подстраиваться под новое расписание.

Добавим, что ранее стало известно о планах 16 европейских топ-клубов создать новый турнир — Суперлигу и выйти из УЕФА.

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