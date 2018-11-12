На Кубке ФКС Москвы определился лидер по FIFA 18

Москва, , 15:22 — REGNUM В Москве завершились игры Кубка федерации компьютерного спорта столицы по дисциплине FIFA 18. Победителем чемпионата стал игрок Антон Lotan989. Он получил кубок, медаль и денежный приз, сообщает пресс-служба Кубка ФКС Москвы.

В финальном матче чемпионата в киберспортивном клубе Colizeum Lotan989 обыграл Александра Sanya__zzzzz, ставшего серебряным призёром. Бронзовую медаль получил игрок Антон ExU_Antoha116.

Напоминаем, что игры крупнейшего столичного киберспортивного мероприятия проходят с 20 октября по 24 ноября по 9 киберспортивным дисциплинам. За время прошедших игр Кубка стали известны киберспортсмены, победившие в дисциплинах DOtA 2, Starcraft 2, Quake Champions, Hearthstone и Heroes of the Storm. Все объявленные победители получили денежный приз из фонда чемпионата и возможность попасть в киберспортивную сборную Москвы. Завершающие игры Кубка ФКС Москвы пройдут в дисциплинах Counter Strike: Global Offensive и Project Cars 2 в клубе Colizeum 24 и 25 ноября.

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