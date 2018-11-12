«Северсталь» объявила об отставке главного тренера Гулявцева

Череповец, Вологодская область, , 13:49 — REGNUM Череповецкий хоккейный клуб «Северсталь» объявил об отставке главного тренера Александра Гулявцева. Об этом 12 ноября сообщается на сайте клуба.

«Хоккейный клуб «Северсталь» благодарит Александра Вячеславовича за работу и желает успехов в дальнейшей трудовой деятельности, — говорится в сообщении.

Исполнять обязанности главного тренера команды будет Павел Торгаев.

Напомним, Гулявцев возглавлял «Северсталь» с 2016 года. В сезоне 2017/18 под его руководством команда пробилась в плей-офф, где уступила в первом раунде СКА со счётом 0−4.

В нынешнем сезоне «Северсталь» идёт на 11-м месте в турнирной таблице Западной конференции. В активе команды 17 очков после 26 матчей.

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