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Полузащитник ЦСКА Ахметов пропустит ноябрьские матчи сборной России

Спорт

Ахметов получил травму в матче ЦСКА — «Зенит»

Москва, 12 ноября 2018, 13:35 — REGNUM  Полузащитник московского ЦСКА Ильзат Ахметов пропустит матчи сборной России с Германией и Швецией. Об этом сообщается на странице национальной команды в Twitter.

«В связи с полученной травмой полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов пропустит ноябрьский сбор национальной сборной России. Здоровья!» — говорится в сообщении.

Напомним, Ахметов получил травму в матче 14-го тура чемпионата России, в котором ЦСКА обыграл «Зенит» со счётом 2:0. Из-за повреждения он покинул поле в начале второго тайма.

Ранее Ахметов получил вызов в сборную России, которая 12 ноября начинает подготовку к матчам с Германией и Швецией.

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