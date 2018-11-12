Четыре экипажа КамАЗа отправились на ралли «Дакар-2019»

Набережные Челны, Татария, , 13:11 — REGNUM В ралли «Дакар-2019» примут участие четыре экипажа команды «КАМАЗ-мастер». Автомобили отправились во французский порт Гавр, где сначала пройдут первичные технические проверки, а затем на пароме будут отправлены в Южную Америку, сообщает 12 ноября пресс-служба российского предприятия.

Выступая на мероприятии, посвященном подготовке к ралли, руководитель команды «КАМАЗ-мастер» Владимир Чагин отметил, что такого масштабного обновления за один «Дакар» у команды ещё было.

«Четыре экипажа, четыре новых автомобиля. Команда полностью выезжает на новой технике. Новая машина прошла полноценные испытания. Очень полезной была поездка на второй этап ралли-рейда «Шёлковый путь» в Китай», — сказал он.

За победу в гонке будут бороться экипажи Эдуарда Николаева, Айрата Мардеева, Дмитрия Сотникова и Андрея Каргинова. «Дакар-2019» стартует 6 января в Лиме, финишируют команды там же 17 января. В предстоящем году гонка целиком пройдёт по территории Перу. Участники ралли проедут около 5000 км, при этом более половины маршрута пройдёт по песчаным дюнам.

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