Определился победитель Кубка ФКС Москвы по Heroes of the Storm

Москва, , 13:08 — REGNUM Завершились игры кубка ФКС Москвы по дисциплине Heroes of the Storm. Победителем чемпионата стала команда GoogleIshetZont, получившая победный кубок, медали и денежный приз, сообщает пресс-служба Кубка ФКС Москвы.

В финальном матче чемпионата GoogleIshetZont обыграли команду DetiHoronyatHydru, ставшую серебряным призёром. Бронзовые медали получила команда GonnaTakeAMiracle.

«Организаторы отлично выстроили регламент, который позволил всем участникам провести по несколько матчей, как минимум. Мы знали наших соперников по финалу, двое их игроков выступали в самой сильной европейской лиге, однако мы выиграли очень уверено. Жаль, что по Heroes of the Storm проводится мало LAN-турниров, мы бы с удовольствием участвовали», — сообщил капитан команды GoogleIshetZont Александр Stalk.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 20 октября по 24 ноября в российской столице проходит кубок ФКС Москвы. Соревнования ведутся по 9 киберспортивным дисциплинам: DOtA 2, World of Tanks, Heroes of The Storm, Starcraft 2, Hearthstone, Project Cars 2, Fifa18, Quake Champions и CS: GO. Призовой фонд турнира составляет 500 тыс. рублей, а из победителей будет сформирована киберспортивная команда Москвы. Кубок Федерации компьютерного спорта Москвы завершится играми по дисциплинам Counter Strike: Global Offensive и Project Cars 2.

