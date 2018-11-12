Нападающий «Арсенала» Уэлбек перенёс операцию на голеностопе

Лондон, , 11:44 — REGNUM Нападающий лондонского «Арсенала» Дэнни Уэлбек пропустит большую часть сезона из-за травмы. Об этом сообщает Sky Sports.

Уэлбек перенес операцию на сломанном голеностопе. По словам главного тренера «канониров» Унаи Эмери, Уэлбек будет отсутствовать в течение долгого времени

Напомним, что в матче Лиги Европы со «Спортингом» (0:0), который прошёл 8 ноября, Уэлбек неудачно упал на ногу и получил серьёзную травму.

В текущем сезоне он сыграл 14 матчей, в которых забил пять голов.

Читайте также: Дэнни Уэлбек принес «Арсеналу» победу над «Спортингом» в матче ЛЕ