Полузащитник «Баварии» Рибери ударил журналиста после матча с «Боруссией»

Мюнхен, Германия, , 11:06 — REGNUM Полузащитник мюнхенской «Баварии» Франк Рибери ударил французского журналиста Патрика Гийю после поражения от дортмундской «Боруссии». Об этом сообщает Sport. de со ссылкой на Bild.

Отмечается, что после матча Рибери встретился с Гийю около автобуса команды. Журналист высказал критику в адрес футболиста за его игру, после чего тот ударил его и нанёс три пощёчины.

Утверждается, Рибери остался недоволен тем, что Гийю обвинил его в двух пропущенных голах от «Боруссии». При этом игрок и журналист давно знакомы.

Напомним, в матче 11-го тура чемпионата Германии «Боруссия» одержала победу над «Баварией» со счётом 3:2.