Определился победитель Кубка ФКС Москвы по Hearthstone

Москва, , 12:12 — REGNUM Завершились игры кубка ФКС Москвы по дисциплине Hearthstone. Победителем чемпионата стал игрок Сергей WolfHanter, получивший победный кубок, медаль и денежный приз, сообщает пресс-служба Кубка ФКС Москвы.

В финальном матче чемпионата WolfHanter обыграл Сергея TheWall, получившего серебряную медаль. Бронзовым призёром чемпионата стал Даниил Luke.

Игры кубка проходят в киберспортивном клубе Colizeum. Следующими соревнованиями в рамках чемпионата станут турниры по FIFA 18 и Heroes of the Storm.

Напоминаем, что кубок ФКС Москвы проходит с 20 октября по 24 ноября. Соревнования ведутся по 9 киберспортивным дисциплинам: DOtA 2, World of Tanks, Heroes of The Storm, Starcraft 2, Hearthstone, Project Cars 2, Fifa18, Quake Champions и CS: GO. Призовой фонд турнира составляет 500 тыс. рублей, а из победителей будет сформирована киберспортивная команда Москвы.

